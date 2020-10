La montagna merita una politica integrata (Di domenica 4 ottobre 2020) Sulle Orobie in poche ore è caduta la pioggia di un mese: tra i 100 e i 120 millimetri. Troppi per i nostri torrenti e per gli invasi di alta quota, che sono tracimati quasi all’istante, facendo precipitare a valle quantità d’acqua impressionanti. Chi conosce l’asta del Serio non ricorda esondazioni così imponenti a Villa d’Ogna; a Valbondione i bacini sulle pendici del Redorta hanno scaricato sulla provinciale cascate di acqua e detriti, isolando il paese; in Val Brembana, dove Ornica e Valtorta ieri sera risultavano ancora isolati, non si contano le frane e gli smottamenti: per chi ha vissuto il dramma del 1987 l’ondata di piena del Brembo faceva un effetto inquietante, soprattutto a San Pellegrino dove il fiume ha oltrepassato il livello di guardia e si è mangiato parte della pista ciclabile. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 ottobre 2020) Sulle Orobie in poche ore è caduta la pioggia di un mese: tra i 100 e i 120 millimetri. Troppi per i nostri torrenti e per gli invasi di alta quota, che sono tracimati quasi all’istante, facendo precipitare a valle quantità d’acqua impressionanti. Chi conosce l’asta del Serio non ricorda esondazioni così imponenti a Villa d’Ogna; a Valbondione i bacini sulle pendici del Redorta hanno scaricato sulla provinciale cascate di acqua e detriti, isolando il paese; in Val Brembana, dove Ornica e Valtorta ieri sera risultavano ancora isolati, non si contano le frane e gli smottamenti: per chi ha vissuto il dramma del 1987 l’ondata di piena del Brembo faceva un effetto inquietante, soprattutto a San Pellegrino dove il fiume ha oltrepassato il livello di guardia e si è mangiato parte della pista ciclabile.

Ultime Notizie dalla rete : montagna merita "Telefonia e web, la montagna merita una vera connessione" Il Resto del Carlino Inseguendo l’alba sulle Orobie. Il viaggio di Maurizio Agazzi alla ricerca della magia

Maurizio Agazzi, alpinista bergamasco classe 1970, è partito post lockdown per un viaggio all'inseguimento dell'alba tra le vette delle Alpi Orobie.

Rapina sull’Asse Mediano allo svincolo Acerra-Afragola, bottino ritrovato a Giugliano

Una montagna di lavatrici rubate trovate a Giugliano, zona Lago Patria. Tutte erano frutto di rapina avvenuta nel decorso mese di settembre La polizia stradale ha identificato il proprietario della vi ...

