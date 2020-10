“La mafia non ha più il coraggio di prima”, la sconcertante frase della leghista dal palco pro-Salvini (Di domenica 4 ottobre 2020) La frase pronunciata dall’ex senatrice leghista Angela Maraventano ha scatenato un’ondata di indignazione nel mondo politico, e non solo. Intervenuta sul palco della manifestazione “Io con Salvini”, tenutasi a Catania per manifestare solidarietà e sostegno al numero uno della Lega coinvolto nel procedimento giudiziario sul caso Gregoretti, la Maraventano ha inizialmente accusato il governo Conte … L'articolo “La mafia non ha più il coraggio di prima”, la sconcertante frase della leghista dal palco pro-Salvini NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Lapronunciata dall’ex senatriceAngela Maraventano ha scatenato un’ondata di indignazione nel mondo politico, e non solo. Intervenuta sulmanifestazione “Io con”, tenutasi a Catania per manifestare solidarietà e sostegno al numero unoLega coinvolto nel procedimento giudiziario sul caso Gregoretti, la Maraventano ha inizialmente accusato il governo Conte … L'articolo “Lanon ha più ildi prima”, ladalpro-NewNotizie.it.

repubblica : Catania, Angela Maraventano choc sul palco di Salvini: 'La vecchia mafia difendeva il nostro territorio' [dal nostr… - rubio_chef : “Non c’è più la mafia de ‘na vorta” cit. #AngelaMaraventano - fattoquotidiano : La frase choc della leghista dal palco di Catania: “La mafia non ha più la sensibilità e il coraggio di prima. Non… - sonia172505 : RT @Salvato77894299: @sonia172505 Solo ieri a Catania hanno dato la parola a quella specie di ex senatrice lega di Lampedusa dispiaciuta ch… - Beppecasette1 : RT @giuliaselvaggi2: Gentilissima ex sen. leghista Angela #Maraventano, quando si lamenta del fatto che la mafia“non ha più quel coraggio e… -

Ultime Notizie dalla rete : “La mafia Borsellino: Provenzano, 'legame antico tra mafia ed potere politico' Affaritaliani.it