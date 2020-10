La leghista Maraventano e la frase (decontestualizzata) sulla «mafia che non ha più il coraggio di prima» | VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Sta facendo molto discutere una clip di 11 secondi apparsa sui social nei giorni scorsi. La protagonista è la pasionaria leghista (ex senatrice del Carroccio) Angela Maraventano. Una frase sulla mafia che non ha più la «sensibilità» e il coraggio di difendere il proprio territorio (parlando della Sicilia nell’ambito della questione migranti). Parole che, inevitabilmente, hanno fatto scattare una legittima indignazione. Ma si tratta di una frase estrapolata da un discorso più ampio e, soprattutto, troncata dell’epilogo di questo acceso discorso in difesa di Matteo Salvini poco prima del processo andato in scena sabato a Catania. LEGGI ANCHE > Angela Maraventano, la ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) Sta facendo molto discutere una clip di 11 secondi apparsa sui social nei giorni scorsi. La protagonista è la pasionaria(ex senatrice del Carroccio) Angela. Unache non ha più la «sensibilità» e ildi difendere il proprio territorio (parlando della Sicilia nell’ambito della questione migranti). Parole che, inevitabilmente, hanno fatto scattare una legittima indignazione. Ma si tratta di unaestrapolata da un discorso più ampio e, soprattutto, troncata dell’epilogo di questo acceso discorso in difesa di Matteo Salvini pocodel processo andato in scena sabato a Catania. LEGGI ANCHE > Angela, la ...

