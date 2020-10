La leghista Angela Maraventano e “il coraggio della mafia”, Maria Falcone: “Incredula” e Grasso: “Salvini condivide o la caccia?” (Di domenica 4 ottobre 2020) “La nostra mafia non difende più il territorio”. A questa frase della ex senatrice leghista Angela Maraventano, intervenuta dal palco di Catania durante l’iniziativa a sostegno di Matteo Salvini, hanno replicato in molti non solo condannando ma chiedendo al leader della Lega di dire qualcosa in merito. “Ieri Salvini voleva spiegarmi l’antimafia, mentre dal palco la leghista Maraventano parlava di coraggio e sensibilità della mafia di un tempo, una vecchia leggenda tanto cara ai peggiori mafiosi. Salvini condivide o la caccia?” scrive il senatore Pietro Grasso (LeU) su Facebook, citando un passaggio dell’intervento della ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “La nostra mafia non difende più il territorio”. A questa fraseex senatrice, intervenuta dal palco di Catania durante l’iniziativa a sostegno di Matteo Salvini, hanno replicato in molti non solo condannando ma chiedendo al leaderLega di dire qualcosa in merito. “Ieri Salvini voleva spiegarmi l’antimafia, mentre dal palco laparlava die sensibilitàmafia di un tempo, una vecchia leggenda tanto cara ai peggiori mafiosi. Salvinio la caccia?” scrive il senatore Pietro(LeU) su Facebook, citando un passaggio dell’interventoex ...

