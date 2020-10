La Lega di Serie A smentisce Speranza: «Per il protocollo, Juve-Napoli si gioca» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caos è servito. Pochi minuti dopo la notizia data dal Ministro della Salute Roberto Speranza, in colLegamento con Mezz’ora in più di Lucia Annunziata (Rai3), la Lega di Serie A ha ribadito la propria posizione: rinvio Juve-Napoli? Non è un’ipotesi. Secondo via Rosellini, infatti, il protocollo firmato dalla Figc e dal Comitato Tecnico-Scientifico consente alle squadre che presentato calciatori positivi in rosa di scendere comunque in campo. Quelle regole sono state poi applicate a una circolare della stessa Lega di Serie A del 2 ottobre. LEGGI ANCHE > Cosa dice la circolare del 2 ottobre della Lega di A sul rinvio delle partite per Covid Il Consiglio della ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caos è servito. Pochi minuti dopo la notizia data dal Ministro della Salute Roberto, in colmento con Mezz’ora in più di Lucia Annunziata (Rai3), ladiA ha ribadito la propria posizione: rinvio? Non è un’ipotesi. Secondo via Rosellini, infatti, ilfirmato dalla Figc e dal Comitato Tecnico-Scientifico consente alle squadre che presentato calciatori positivi in rosa di scendere comunque in campo. Quelle regole sono state poi applicate a una circolare della stessadiA del 2 ottobre. LEGGI ANCHE > Cosa dice la circolare del 2 ottobre delladi A sul rinvio delle partite per Covid Il Consiglio della ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono prov… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - tramaun : @mrboh78 @zambafeed @lucasofri Non la pensa così la Lega Calcio, evidentemente - Giuly_LOL : RT @tuttonapoli: La Lega dopo 18 ore dice al Napoli che si deve giocare: pronti alla farsa che ridicolizza la Serie A -