La Juventus comunica la formazione. Ma col Napoli non si gioca (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus, dopo aver confermato che si sarebbe regolarmente presentata allo Stadium nonostante l'assenza del Napoli, ha comunicato la propria formazione ufficiale. Eccola: Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevsky, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo Foto: Twitter ufficiale Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

