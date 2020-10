Kenzo Takada è morto a causa del Coronavirus: lo stilista giapponese aveva 81 anni – VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Il noto stilista giapponese Kenzo Takada è morto oggi a 81 anni all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine a causa del Coronavirus Kenzo Takada è morto oggi 4 ottobre 2020 all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, il noto stilista giapponese aveva 81 anni. Tramite una nota un portavoce ha riportato la triste notizia con queste parole: “E’ deceduto domenica 4 ottobre … L'articolo Kenzo Takada è morto a causa del Coronavirus: lo stilista giapponese ... Leggi su newnotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Il notooggi a 81all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine adeloggi 4 ottobre 2020 all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, il noto81. Tramite una nota un portavoce ha riportato la triste notizia con queste parole: “E’ deceduto domenica 4 ottobre … L'articolodel: lo...

