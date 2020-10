Kenzo stroncato dal Covid | la moda piange lo stilista nipponico

tg2rai : Lutto nel mondo della moda, morto in #Francia lo stilista giapponese #Kenzo. Aveva 81 anni. Stroncato dal #covid. E… - GazzettaDelSud : Lo stilista giapponese #Kenzo Takada muore stroncato dal Coronavirus -

Kenzo Takada non ce l’ha fatta. Il noto stilista giapponese è stato stroncato dal Covid-19, a dimostrazione di come questo virus continui ad essere letale, in questa sua seconda ondata, almeno in ...Lo stilista Kenzo Takada , fondatore del marchio globale Kenzo, è morto a 81 anni a Parigi dopo aver contratto il Covid-19. Lo ha riferito il suo portavoce.