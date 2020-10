Kean, niente ritorno alla Juventus: l'attaccante va al PSG di Leonardo. I dettagli dell'accordo (Di domenica 4 ottobre 2020) Moise Kean non tornerà alla Juventus. L'attaccante lascerà l'Everton ma firmerà a breve un nuovo accordo con il PSG Leggi su 90min (Di domenica 4 ottobre 2020) Moisenon tornerà. L'lascerà l'Everton ma firmerà a breve un nuovocon il PSG

tuttosport : L'Equipe: “#Kean, niente #Juve. È a un passo dal #Psg” ?? - Glongari : Niente ritorno alla #Juve per #Kean: l’attaccante dell’#Everton andrà in prestito al #PSG #EFC @tvdellosport - Spazio_J : Moise Kean: niente Juventus, c'è una big europea - - Filo2385Filippo : RT @Glongari: Niente ritorno alla #Juve per #Kean: l’attaccante dell’#Everton andrà in prestito al #PSG #EFC @tvdellosport - CarloPaterno : Sky - Kean in prestito al Psg. Niente JuveParateci anche questo è andato adesso vediamo Chiesa dove va finire -