Juventus Women, Guarino: "Con il Milan gara agguerrita, San Siro emozionante" (Di domenica 4 ottobre 2020) Le Juventus femminile si appresta a sfidare il Milan in una sfida che sancirà la regina della classifica dopo le prime 4 giornate. Bianconere e rossonere infatti sono entrambe appaiate a 9 punti e la sfida di domani sera a San Siro potrà portare una delle due contendenti al primo posto in classifica. La coach Rita Guarino si aspetta una gara agguerrita, ricca di emozioni e colpi di scena, così come ha dichiarato ai microfoni di Juventus Tv. Il match che andrà in scena domani alle 20.45 chiuderà la quarta giornata del torneo e sarà senza dubbio una gara da non perdere, visto che i precedenti ci hanno sempre abituato a gol e spettacolo.

