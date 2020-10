Juventus U23, il centrocampista Clemenza in uscita: Serie B nel futuro? (Di domenica 4 ottobre 2020) Il centrocampista di proprietà della Juventus Under 23, Luca Clemenza, rientra nella lista che riguarda la liberazione degli slot dei fuoriquota (attualmente piena) e sembra essere la prima scelta in uscita della società. Il 23enne, cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora, è reduce da una stagione con la maglia del Pescara, con la quale ha conquistato 15 presenze, con anche un gol e un assist. Proprio la società abruzzese sarebbe interessata a far tornare il giovane centrocampista alla corte di mister Oddo. Ma sull’ex Ascoli, Padova e appunto Pescara, ci sarebbero numerosi club di B pronti a prelevare le sue prestazioni e su tutti, secondo SerieBNews.com, la Virtus Entella. In ogni ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildi proprietà dellaUnder 23, Luca, rientra nella lista che riguarda la liberazione degli slot dei fuoriquota (attualmente piena) e sembra essere la prima scelta indella società. Il 23enne, cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora, è reduce da una stagione con la maglia del Pescara, con la quale ha conquistato 15 presenze, con anche un gol e un assist. Proprio la società abruzzese sarebbe interessata a far tornare il giovanealla corte di mister Oddo. Ma sull’ex Ascoli, Padova e appunto Pescara, ci sarebbero numerosi club di B pronti a prelevare le sue prestazioni e su tutti, secondoBNews.com, la Virtus Entella. In ogni ...

JuventusTV : Le reti di Alessandro #DiPardo e Felix #Correia regalano alla Juventus #Under23 i primi 3? punti in campionato! Gu… - JuventusFCYouth : Domani comincia il campionato dell'#Under23 ?? Mister #Zauli presenta la sfida con la Pro Sesto su @JuventusTV ??… - Budulacci70 : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. - finallyZanco : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. - brigno1899 : RT @Ma_Do_Sd: Juventus u23: in testa al girone A di Serie C. Milan u23: in testa alla Serie A. Levels. -