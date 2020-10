Juventus-Napoli, UFFICIALE: gara annullata, i possibili scenari (Di domenica 4 ottobre 2020) Notizia preventivabile, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. La gara di stasera tra Juventus e Napoli, big match della terza giornata di Serie A, è stata annullata a causa dell’assenza degli azzurri all’Allianz Stadium. Dopo la querelle delle scorse ore il calcio si spegne e in quel dello stadio di Torino rimane solamente un grande silenzio, a cui seguiranno sicuramente le giustificazioni e i commenti al veleno di una e dell’altra parte che, nelle prossime ore, non mancheranno certamente di gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di quanto accaduto questa sera tra bianconeri e azzurri, con un episodio che non fa altro che macchiare la già titubante reputazione del calcio italiano? LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Douglas ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Notizia preventivabile, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. Ladi stasera tra, big match della terza giornata di Serie A, è stataa causa dell’assenza degli azzurri all’Allianz Stadium. Dopo la querelle delle scorse ore il calcio si spegne e in quel dello stadio di Torino rimane solamente un grande silenzio, a cui seguiranno sicuramente le giustificazioni e i commenti al veleno di una e dell’altra parte che, nelle prossime ore, non mancheranno certamente di gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di quanto accaduto questa sera tra bianconeri e azzurri, con un episodio che non fa altro che macchiare la già titubante reputazione del calcio italiano? LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Douglas ...

