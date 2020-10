Juventus-Napoli, striscioni shock al San Paolo: i tifosi partenopei durissimi “siete il cancro” (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ ancora polemica attorno alla partita Juventus-Napoli, in programma questa sera allo Stadium. La squadra partenopea ha deciso di non partire per la trasferta di Torino dopo la comunicazione dell’Asl1, che ha bloccato il team a seguito della positività al Coronavirus di due giocatori. Il club juventino, però, tramite un comunicato ha annunciato che la prima squadra sarebbe comunque scesa in campo oggi, scatenando una polemica infinita. La Lega Serie A non ha preso alcun tipo di provvedimento, lasciando la partita regolarmente programmata per questa sera e, dunque, permettendo alla Juventus di vincere 0-3 a tavolino. I tifosi del Napoli, però, non l’hanno presa bene e questa sera, al San Paolo sono apparsi degli striscioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ ancora polemica attorno alla partita, in programma questa sera allo Stadium. La squadra partenopea ha deciso di non partire per la trasferta di Torino dopo la comunicazione dell’Asl1, che ha bloccato il team a seguito della positività al Coronavirus di due giocatori. Il club juventino, però, tramite un comunicato ha annunciato che la prima squadra sarebbe comunque scesa in campo oggi, scatenando una polemica infinita. La Lega Serie A non ha preso alcun tipo di provvedimento, lasciando la partita regolarmente programmata per questa sera e, dunque, permettendo alladi vincere 0-3 a tavolino. Idel, però, non l’hanno presa bene e questa sera, al Sansono apparsi degli...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - RQuotidiano : RT @GnocchiGene: Juve-Napoli 3 a 0. Comincia a vedersi la Juve di Pirlo #JuventusNapoli #Juventus - liberadidonna1 : RT @fanpage: #JuventusNapoli, ufficiale: l’arbitro Doveri decreta l’annullamento della partita -