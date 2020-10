Juventus Napoli, striscione al San Paolo: «3-0 a tavolino? Siete il cancro» – FOTO (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli, compare uno striscione al San Paolo: «3-0 a tavolino? Siete il cancro… Non esiste il vaccino» – FOTO Non si placano le polemiche in atto sul caso Juventus-Napoli. A Torino si sono presentati i bianconeri, ma non gli azzurri. Nel frattempo al San Paolo, patria della società di De Laurentiis, è comparso uno striscione di cui riportiamo la FOTO ripresa dal giornalista di Calcio Napoli 24 Simone Guadagno. La posizione degli ultras del #Napoli della Curva B in merito a #JuventusNapoli pic.twitter.com/MbV1hS2OKF — Simone ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020), compare unoal San: «3-0 ail… Non esiste il vaccino» –Non si placano le polemiche in atto sul caso. A Torino si sono presentati i bianconeri, ma non gli azzurri. Nel frattempo al San, patria della società di De Laurentiis, è comparso unodi cui riportiamo laripresa dal giornalista di Calcio24 Simone Guadagno. La posizione degli ultras del #della Curva B in merito a #pic.twitter.com/MbV1hS2OKF — Simone ...

