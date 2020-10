Juventus Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A stasera (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Juventus Napoli streaming TV – Juventus-Napoli si gioca? Dopo lo stop della Asl alla squadra azzurra, il club bianconero nella serata di ieri ha annunciato che “la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani (oggi, ndr) alle 20,45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. Se il Napoli non si dovesse presentarsi all’Allianz Stadium quindi cosa succederà? Vittoria a tavolino per i bianconeri? Di seguito tutte le ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020)live, tv e probabili formazioniTV –si gioca? Dopo lo stopAsl alla squadra azzurra, il club bianconero nella serata di ieri ha annunciato che “la Prima Squadra scenderà in campo per la garadomani (oggi, ndr) alle 20,45, come previsto dal calendarioLega diA”. Se ilnon sisse presentarsi all’Allianz Stadium quindi cosa succederà? Vittoria a tavolino per i bianconeri? Di seguito tutte le ...

