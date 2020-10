Juventus-Napoli, Spadafora: “Salute ha interesse superiore. Sulla partita decideranno organi sportivi” (Di domenica 4 ottobre 2020) “La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto”. Comincia così una nota del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto per fare chiarezza sul caso della partita tra Juventus e Napoli, prevista stasera ma il cui svolgimento è impossibile per via della mancata partenza dei partenopei verso Torino. “Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata”. “È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “La vicendaci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto”. Comincia così una nota del Ministro dello Sport Vincenzo, intervenuto per fare chiarezza sul caso dellatra, prevista stasera ma il cui svolgimento è impossibile per via della mancata partenza dei partenopei verso Torino. “Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata”. “È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure ...

