Juventus Napoli si può giocare per la Lega Calcio, il ministro della Salute sostiene il contrario (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ha ancora trovato una schiarita la complessa diatriba tra le parti in relazione alla partita Juventus Napoli, in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, nonostante lo stop del Napoli che è stato di fatto "fermato" prima di imbarcarsi per la trasferta dopo un'ordine diramata dall'ASL di Napoli. La Lega Calcio ha recentemente comunicato attraverso una nota ufficiale che la partita dovrà disputarsi regolarmente: "In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della Salute per le persone coinvolte,

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - _aon_tir_ : RT @DiMarzio: #JuveNapoli, altro comunicato da parte della Lega Serie A - 87Fulvio : RT @DiMarzio: #JuveNapoli, altro comunicato da parte della Lega Serie A -