Juventus-Napoli si può giocare, la Lega Serie A non cambia idea: la dura nota contro il club partenopeo (Di domenica 4 ottobre 2020) La partita Juventus-Napoli è al centro delle polemiche da ieri ormai. Il club partenopeo non è partito per la trasferta di Torino per giocare allo Stadium la partita di Serie A in programma questa sera dopo la comunicazione dell'Asl che ha bloccato la squadra per la positività di due suoi giocatori. La Juventus, ieri sera, ha fatto sapere che la squadra sarà regolarmente in campo oggi, mentre il Napoli ha sperato fino all'ultimo ad un rinvio ufficiale della partita, rinvio che non è pero finora arrivato e non arriverà. La Lega Serie A ha infatti pubblicato un nuovo comunicato stampa, rimanendo della sua idea: "In relazione alla ...

