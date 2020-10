Juventus-Napoli, si esprime anche Beppe Marotta: “Dico solo che noi abbiamo come obiettivo primario quello di garantire la tutela della salute dei tesserati” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caso di Juventus-Napoli rischia di rovinare l’andamento del campionato già alla terza giornata. quello che doveva essere un potenziale scontro diretto per la corsa allo scudetto rischia di essere ricordato come un mezzo scandalo. anche Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato della situazione ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “abbiamo rafforzato il concetto della credibilità. Il fatto di aver trascorso insieme un anno ci ha portato a questo, scontato che ci ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caso dirischia di rovinare l’andamento del campionato già alla terza giornata.che doveva essere un potenziale scontro diretto per la corsa allo scudetto rischia di essere ricordatoun mezzo scandalo., dirigente dell’Inter, ha parlatosituazione ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “rafforzato il concettocredibilità. Il fatto di aver trascorso insieme un anno ci ha portato a questo, scontato che ci ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - edgardavids26_ : @FrankJack89 @tuttosport No, purtroppo io non posso andarci, anche perché è più difficile scavalcare allo Juventus… - clifflorenz : RT @FeliceRaimondo: La Lega ha appena diramato un comunicato in cui conferma che attualmente non esistono impedimenti normativi in relazion… -