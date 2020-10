Juventus Napoli, Salvini: «Le regole vanno rispettate» (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteo Salvini ha commentato la situazione intorno alla sfida di Serie A tra Juventus e Napoli: le sue parole Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato la situazione intorno alla sfida di Serie A tra Juventus e Napoli. LEGGI ANCHE – Juventus-Napoli in diretta: gli aggiornamenti «Il ministro della Salute litigando col ministro dello Sport, dice che Juventus-Napoli non si gioca e che la scuola è più importante del calcio. Giusto. A questi signori qualcuno può ricordare che stanno governando insieme al fantasma Azzolina, grazie a cui migliaia di studenti non vanno ancora a scuola perché mancano insegnanti, collaboratori scolastici, aule e banchi? P.s. Se anche ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteoha commentato la situazione intorno alla sfida di Serie A tra: le sue parole Matteo, leader della Lega, ha commentato la situazione intorno alla sfida di Serie A tra. LEGGI ANCHE –in diretta: gli aggiornamenti «Il ministro della Salute litigando col ministro dello Sport, dice chenon si gioca e che la scuola è più importante del calcio. Giusto. A questi signori qualcuno può ricordare che stanno governando insieme al fantasma Azzolina, grazie a cui migliaia di studenti nonancora a scuola perché mancano insegnanti, collaboratori scolastici, aule e banchi? P.s. Se anche ...

