Juventus Napoli, nuovo aggiornamento: riunione straordinaria in FIGC (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli – Continua a tenere banco il caso legato alla partita Juventus Napoli. I partenopei restano in Campania, non partono per Torino, facendo forza sulla decisione dell'ASL di bloccare la partenza della squadra. Juventus che dal canto suo vuole giocare e continua la rifinitura in vista del match di questa sera, infatti i bianconeri già ieri sera avevano annunciato la loro presenza in campo questa sera. Adesso la palla passa alla Lega. Juventus Napoli, nuovi aggiornamenti La Lega ieri aveva accolto la richiesta della Juve, facendo capire che la partita si poteva disputare tranquillamente, come già successo in Torino-Atalanta. Partita che infatti venne giocata nonostante un calciatore positivo. Ma dalla FIGC arrivano ...

