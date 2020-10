Juventus-Napoli, Ministero della Salute: “L’Asl locale ha competenze in materia di isolamento” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Le Asl locali hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario, le competenze in materia sono gestite a livello regionale”. E’ questo quel che fa sapere il Ministero della Salute tramite fonti confidenziali raccolte dall’Ansa in merito alla vicenda di Juventus-Napoli e della possibilità o meno per gli azzurri di giocare nonostante l’obbligo di quarantena imposto dall’Asl che ha competenza territoriale. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Le Asl locali hanno tutte leindi isolamento fiduciario, leinsono gestite a livello regionale”. E’ questo quel che fa sapere iltramite fonti confidenziali raccolte dall’Ansa in merito alla vicenda dipossibilità o meno per gli azzurri di giocare nonostante l’obbligo di quarantena imposto dall’Asl che ha competenza territoriale.

