Juventus-Napoli, Lo Monaco conferma: "Sarà rinviata. Provvedimento Asl legittimo" (Di domenica 4 ottobre 2020) Si gioca o no Juve-Napoli? Per ora un punto a favore del Napoli. In attesa di novità sul match che la Lega di Serie A ha stabilito si debba giocare, il rinvio di Juve-Napoli (in programma stasera alle 20.45 all'Allianz di Torino) è sempre più in bilico. Almeno secondo quanto dichiarato da Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc. Queste le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il Provvedimento dell'Asl è legittimo, la norma è chiara".

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - ZZiliani : Dunque, il Napoli non giocherà perchè obbedisce a una legge statale che prevede la quarantena fiduciaria dopo conta… - seni435 : @favoribahis2 @RuhiDede @Atavrattotem @wustj42 / Juventus : 2 Napoli : 1 / hayrettin123 - junews24com : Juventus al J Hotel: tamponi e poi normale rifinitura. Ultime verso il Napoli - -