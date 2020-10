Juventus – Napoli: Lega serie A dice si gioca, Napoli rischia 0-3 a tavolino (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – La confusione nel calcio in era Covid regna sovrana. Esemplare il caso della partita Juventus – Napoli: l’Asl partenopea vieta la partenza degli azzurri, il ministro Speranza afferma che non si gioca, Il Consigliere della Figc Lo Monaco prevede il rinvio, la Lega di serie A invece insiste per effettuare la partita, seguendo … Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – La confusione nel calcio in era Covid regna sovrana. Esemplare il caso della partita: l’Asl partenopea vieta la partenza degli azzurri, il ministro Speranza afferma che non si, Il Consigliere della Figc Lo Monaco prevede il rinvio, ladiA invece insiste per effettuare la partita, seguendo …

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - Aldebaran_4 : RT @NicolaRaiano: Altra premessa: la Juventus ha ragione, la ASL pure, il Napoli anche. Giocare sarebbe legittimo, visto che l'autorità san… - FedaSartorello : Juventus-Napoli 3-0 È già Pirlolandia -