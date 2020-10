Juventus-Napoli, le ultime dall’Allianz Stadium: la FIGC dice no al rinvio, Pirlo annuncia la formazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli sempre più nel caos.Si arricchisce con dettagli sempre più incredibile la clamorosa vicenda legata a Juventus-Napoli. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino a seguito dei casi di positività riscontrati in settimana nel club, in queste ore, è seguito un lungo botta e risposta tra i vertici della società partenopea - che chiedevano il rinvio della gara - e la Lega Calcio: decisa a confermare il match in programma questa sera all'Allianz Stadium. Nella giornata di ieri, i bianconeri, hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo nonostante l'assenza - forzata - del Napoli.In attesa dell'evolversi della situazione, la Juventus, arrivata nel proprio impianto ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020)sempre più nel caos.Si arricchisce con dettagli sempre più incredibile la clamorosa vicenda legata a. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino a seguito dei casi di positività riscontrati in settimana nel club, in queste ore, è seguito un lungo botta e risposta tra i vertici della società partenopea - che chiedevano ildella gara - e la Lega Calcio: decisa a confermare il match in programma questa sera all'Allianz. Nella giornata di ieri, i bianconeri, hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo nonostante l'assenza - forzata - del.In attesa dell'evolversi della situazione, la, arrivata nel proprio impianto ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - giovanniGK1 : RT @SerieA: Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - disneymarty : @stanzaselvaggia Alle 20:45, da calendario, c’è Juventus - Napoli, poi che a Napoli si pensi di poter fare come caz… -