Juventus Napoli, l'annuncio di Spadafora: "Prevalga la salute" (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora con una nota ufficiale ha parlato della gara in programma stasera tra Juventus e Napoli che ha creato molteplici polemiche dopo il comunicato dell'ASL di Napoli. E' stata, così, negata la possibilità di partire alla squadra di Gennaro Gattuso dopo i casi legati al Coronavirus che riguardano entrambe le società. Juventus Napoli: il comunicato di Spadafora La vicenda Juventus Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all'attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata.

