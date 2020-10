Juventus-Napoli: la sconfitta del calcio italiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Che non si parli di questione di tifo, di bandiere, di colori. Non importa da che parte si voglia schierare il proprio cuore oppure quale sia la squadra che tra le tante decide di regalarci le più grandi emozioni di domenica in domenica: oggi, dopo il teatrino in occasione di Juventus-Napoli, abbiamo perso tutti. In primis, oltre a tifosi e addetti ai lavori, il calcio italiano come movimento e anche il nostro caro Paese, che non ha mancato occasione per mostrarsi nuovamente diviso e frammentato. Quella tanto decantata unità che in molti hanno reclamato a gran voce tempo addietro sembra sempre più una chimera. Anche di fronte a momenti di difficoltà del genere, che richiederebbero alle forze del pallone tricolore di fare quantomeno fronte comune per venire a capo di circostanze che già ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Che non si parli di questione di tifo, di bandiere, di colori. Non importa da che parte si voglia schierare il proprio cuore oppure quale sia la squadra che tra le tante decide di regalarci le più grandi emozioni di domenica in domenica: oggi, dopo il teatrino in occasione di, abbiamo perso tutti. In primis, oltre a tifosi e addetti ai lavori, ilcome movimento e anche il nostro caro Paese, che non ha mancato occasione per mostrarsi nuovamente diviso e frammentato. Quella tanto decantata unità che in molti hanno reclamato a gran voce tempo addietro sembra sempre più una chimera. Anche di fronte a momenti di difficoltà del genere, che richiederebbero alle forze del pallone tricolore di fare quantomeno fronte comune per venire a capo di circostanze che già ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - aknouzou : RT @SuperflyVideo: Juventus Napoli Parla Andrea Agnelli - Juventinodoc78 : RT @DiMarzio: #JuventusNapoli, le parole del presidente bianconero Agnelli -