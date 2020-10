Juventus-Napoli, la mail degli azzurri alla Lega: “Causa di forza maggiore, chiediamo il rinvio” (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ stata resa nota la mail che il Napoli ha inviato alla Lega Serie A in mattinata per comunicare la mancata partenza per Torino e richiedere il rinvio del match contro la Juventus a data da destinarsi evitando così il 3-0 a tavolino come però il regolamento sembrerebbe suggerire. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva della Lega Serie A in merito a questa spinosa vicenda. Il sito Il Napolista ha pubblicato la lettera in maniera integrale e la riportiamo di seguito: “alla luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ stata resa nota lache ilha inviatoSerie A in mattinata per comunicare la mancata partenza per Torino e richiedere il rinvio del match contro laa data da destinarsi evitando così il 3-0 a tavolino come però il regolamento sembrerebbe suggerire. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva dellaSerie A in merito a questa spinosa vicenda. Il sito Ilsta ha pubblicato la lettera in maniera integrale e la riportiamo di seguito: “luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - bianca_caimi : RT @massimodonelli: Timeline di Juve-Napoli. IERI. Alle 20,30 il Napoli fa sapere all’Ansa che l’ASL vieta la trasferta. Alle 21,16 la Juve… - airportman75 : RT @LucaFiorino24: Continui articoli su Suarez, Han e quant’altro pur di tirare in ballo il nome della Juventus e ledere la sua immagine. E… -