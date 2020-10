Juventus-Napoli, in corso una riunione in FIGC. I dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli, riunione in FIGC Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, è in corso in queste ore una riunione straordinaria della FIGC per prendere una decisione. Si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 ottobre 2020)inCome riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, è inin queste ore unastraordinaria dellaper prendere una decisione. Si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - call_the_kernel : RT @ZZiliani: ULTIMORA. È in corso in FIGC una riunione straordinaria per decidere se Juventus-Napoli deve essere rinviata. Nella foto AP:… - 1marcoo : RT @StefanoOlivari: De Laurentiis, come tutti i furbi, pensa di essere il più furbo #JuventusNapoli #Juventus #Napoli -