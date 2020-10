Juventus-Napoli, il ministero della Salute: «Decide la Asl». Gli azzurri non partono per Torino: si va verso il 3-0 a tavolino (Di domenica 4 ottobre 2020) Si preannuncia una giornata rovente sull?asse Napoli-Juventus-Lega di A. Il club di De Laurentiis non partirà nemmeno questa mattina per Torino dove questa sera è in programma la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) Si preannuncia una giornata rovente sull?asse-Lega di A. Il club di De Laurentiis non partirà nemmeno questa mattina perdove questa sera è in programma la...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - dicofilo : RT @DiegoDeLucaTwit: Si parla di #Covid, Asl, protocolli, contagi, rischi, contatti, isolamento. Non è una questione di tifo, eppure si fa… - ManuelDiBella4 : Non ho capito una cosa: Oggi si giocherà Juventus-Napoli? -