Juventus-Napoli, il consigliere FIGC Lo Monaco: "Valutiamo il rinvio" (Di domenica 4 ottobre 2020) Altro capitolo sulla vicenda Juventus-Napoli, la partita della discordia che si dovrebbe disputare questa sera ma che molto probabilmente non si terrà. Il polverone sollevato ieri sera con la mancata partenza dei partenopei alla volta di Torino sta mettendo in luce la disorganizzazione generale che regna in Serie A. D'altronde le parole dell'ASL sono chiare: è consigliabile il rinvio del match per rischio epidemiologico. Tuttavia, la Juventus avrebbe manifestato la volontà di scendere in campo, in linea con il protocollo generale in vigore in tutti i campionati d'Europa. Ma le parole del consigliere federale della FIGC, Pietro Lo Monaco, non lascerebbero spazio a dubbi: il big match della terza giornata è a serio rischio rinvio.

