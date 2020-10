Juventus-Napoli, "i professionisti possono viaggiare": verso il 3-0 a tavolino, ma qui crolla la Serie A (Di domenica 4 ottobre 2020) Caos totale per Juventus-Napoli, una sorta di caso di Stato: il rischio è creare un precedente in grado di far collassare la Serie A. La Asl campana ribadisce che gli azzurri sono in quarantena: "Tutelare la salute dei napoletani spetta a noi, non dobbiamo chiedere permessi". La Lega calcio, invece, ritiene valido il proprio protocollo recentemente approvato: chi è positivo al coronavirus va in quarantena e viene seguito dall'Asl che ha la competenza; gli altri si isolano nel centro sportivo della squadra ed effettuano un tampone a ridosso della partita con un risultato che deve essere reso noto entro quattro ore prima dell'inizio. E insomma, i giocatori negativi possono uscire dall'isolamento per disputare le partite, per poi tornare in isolamento e uscire per 14 solo per allenarsi e giocare le partite. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Caos totale per, una sorta di caso di Stato: il rischio è creare un precedente in grado di far collassare laA. La Asl campana ribadisce che gli azzurri sono in quarantena: "Tutelare la salute dei napoletani spetta a noi, non dobbiamo chiedere permessi". La Lega calcio, invece, ritiene valido il proprio protocollo recentemente approvato: chi è positivo al coronavirus va in quarantena e viene seguito dall'Asl che ha la competenza; gli altri si isolano nel centro sportivo della squadra ed effettuano un tampone a ridosso della partita con un risultato che deve essere reso noto entro quattro ore prima dell'inizio. E insomma, i giocatori negativiuscire dall'isolamento per disputare le partite, per poi tornare in isolamento e uscire per 14 solo per allenarsi e giocare le partite. ...

