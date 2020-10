Juventus-Napoli, i medici del Pascale: “Lega Calcio irresponsabile” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da persone impegnate sul campo in questa pandemia, troviamo che l’atteggiamento della Lega Calcio rispetto alla partita Juve-Napoli sia irresponsabile”. Con una nota stampa a firma di Paolo Ascierto Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del “Pascale”, Attilio Bianchi ​direttore generale dell’Istituto Pascale di Napoli e Gerardo Botti Direttore Scientifico dell’Istituto napoletano, in campo in questi mesi di pandemia nella lotta al Coronavirus, si scagliano contro la decisione della Lega Calcio di non rinviare la partita dell’Allianz Stadium. “In questi mesi abbiamo costantemente invitato tutti alla prudenza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Da persone impegnate sul campo in questa pandemia, troviamo che l’atteggiamento della Legarispetto alla partita Juve-sia irresponsabile”. Con una nota stampa a firma di Paolo Ascierto Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del “”, Attilio Bianchi ​direttore generale dell’Istitutodie Gerardo Botti Direttore Scientifico dell’Istituto napoletano, in campo in questi mesi di pandemia nella lotta al Coronavirus, si scagliano contro la decisione della Legadi non rinviare la partita dell’Allianz Stadium. “In questi mesi abbiamo costantemente invitato tutti alla prudenza ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - ilsommotwinter : RT @MarcoBellinazzo: Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della sa… - simonemalizia : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? La Lega di Serie A conferma, #JuveNapoli si gioca: 'Nessun provvedimento impedisce il regolare svolgimento'… -