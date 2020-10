Juventus-Napoli, i bianconeri sono gli unici allo Stadium (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli, come avevano comunicato fin da ieri i bianconeri sono arrivati regolarmente all’Allianz Stadium. Douglas Costa al Bayern Nessuno giocherà questa sera all’Allianz Stadium di Torino, Juventus-Napoli rimarrà una partita sulla carta ma intanto i bianconeri sono arrivati. Il bus della squadra si è presentato regolarmente ai cancelli, come aveva anticipato la società, e c’erano … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020), come avevano comunicato fin da ieri iarrivati regolarmente all’Allianz. Douglas Costa al Bayern Nessuno giocherà questa sera all’Allianzdi Torino,rimarrà una partita sulla carta ma intanto iarrivati. Il bus della squadra si è presentato regolarmente ai cancelli, come aveva anticipato la società, e c’erano … L'articolo proviene da .

