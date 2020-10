Juventus-Napoli, i bianconeri si allenano regolarmente e hanno effettuato i tamponi (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus svolge il suo programma come da copione. I bianconeri, che hanno fatto sapere di avere intenzione di presentarsi regolarmente in campo stasera qualora la partita contro il Napoli dovesse essere confermata e non rinviata, hanno svolto la consueta rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e poi l’intero staff si è sottoposto come da protocollo al secondo giro di tamponi. Subito dopo ritiro al J Hotel e, se la Lega Serie A in accordo con la Figc manterrà la partita in calendario, appuntamento all’Allianz Stadium intorno alle 19. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Lasvolge il suo programma come da copione. I, chefatto sapere di avere intenzione di presentarsiin campo stasera qualora la partita contro ildovesse essere confermata e non rinviata,svolto la consueta rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e poi l’intero staff si è sottoposto come da protocollo al secondo giro di. Subito dopo ritiro al J Hotel e, se la Lega Serie A in accordo con la Figc manterrà la partita in calendario, appuntamento all’Allianz Stadium intorno alle 19.

