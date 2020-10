Juventus Napoli, gli azzurri prendono posizione: la Juve svolge la rifinitura (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli – Caos totale tra Juve e Napoli. La situazione cambia continuamente, la Lega afferma che la partita si può svolgere come da programma mentre De Laurentiis appoggiato dall’ASL continua a tenere la squadra bloccata. La situazione in casa Juventus è chiara, si gioca. I bianconeri, hanno riscontrato la positività di due membri dello staff extra squadra con cui però i calciatori hanno avuto contatti. Infatti la squadra di Pirlo, insieme allo staff tecnico sono in isolamento fiduciario al J Hotel. Juventus Napoli, le ultimissime sulla partita Juventus in campo questa mattina alle 11.00 per la rifinitura. ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020)– Caos totale tra. La situazione cambia continuamente, la Lega afferma che la partita si puòre come da programma mentre De Laurentiis appoggiato dall’ASL continua a tenere la squadra bloccata. La situazione in casaè chiara, si gioca. I bianconeri, hanno riscontrato la positività di due membri dello staff extra squadra con cui però i calciatori hanno avuto contatti. Infatti la squadra di Pirlo, insieme allo staff tecnico sono in isolamento fiduciario al J Hotel., le ultimissime sulla partitain campo questa mattina alle 11.00 per la. ...

