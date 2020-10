Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: “gioca” Arthur, ritorna Dybala (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus non torna indietro. Sono state infatti diramate da Pirlo le formazioni ufficiali della squadra bianconera per la partita, che ovviamente non svolgerà regolarmente, contro il Napoli. La società di Andrea Agnelli, dopo aver comunicato ieri sera la volontà di voler ugualmente scendere in campo per le 20:45, si è normalmente diretta all’Allianz Stadium. Nel pomeriggio varie note ufficiali si sono susseguite, rendendo ancora più intricata questa guerriglia diplomatica. Dopo il comunicato ufficiale emanato dalla Lega Serie A infatti, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha richiamato all’ordine. Nonostante lo sforzo, il suo commento non avrebbe portato la sufficiente chiarezza di cui si aveva bisogno, gettando anzi ulteriori ombre su questa ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Lanon torna indietro. Sono state infatti diramate da Pirlo ledella squadra bianconera per la partita, che ovviamente non svolgerà regolarmente, contro il. La società di Andrea Agnelli, dopo aver comunicato ieri sera la volontà di voler ugualmente scendere in campo per le 20:45, si è normalmente diretta all’Allianz Stadium. Nel pomeriggio varie notesi sono susseguite, rendendo ancora più intricata questa guerriglia diplomatica. Dopo il comunicato ufficiale emanato dalla Lega Serie A infatti, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha richiamato all’ordine. Nonostante lo sforzo, il suo commento non avrebbe portato la sufficiente chiarezza di cui si aveva bisogno, gettando anzi ulteriori ombre su questa ...

