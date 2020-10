Juventus-Napoli fantasma: la Serie A rischia lo stop (Di domenica 4 ottobre 2020) Alla fine Juventus-Napoli non si è giocata e lo scenario freddo, piovoso e triste dello Stadium vuoto ad attendere una partita fantasma ha rilanciato nel mondo uno scenario surreale, il peggiore spot possibile per un sistema che sta cercando di attrarre capitali da fuori e che deve concretizzare l'idea di modernizzarsi e fare finalmente il salto di qualità. E' stata una figuraccia planetaria, inevitabile per come si sono avvitate le cose col passare delle ore ma che andava evitata a qualsiasi costo. E che lascerà eredità pesanti perché ha avvelenato i pozzi, cancellando l'illusione che la pandemia potesse convincere i proprietari del giochino a mettere da parte le asprezze e a collaborare, almeno in tempo di crisi, per il bene comune.La giustizia sportiva e quella ordinaria scriveranno un risultato per ... Leggi su panorama (Di domenica 4 ottobre 2020) Alla finenon si è giocata e lo scenario freddo, piovoso e triste dello Stadium vuoto ad attendere una partitaha rilanciato nel mondo uno scenario surreale, il peggiore spot possibile per un sistema che sta cercando di attrarre capitali da fuori e che deve concretizzare l'idea di modernizzarsi e fare finalmente il salto di qualità. E' stata una figuraccia planetaria, inevitabile per come si sono avvitate le cose col passare delle ore ma che andava evitata a qualsiasi costo. E che lascerà eredità pesanti perché ha avvelenato i pozzi, cancellando l'illusione che la pandemia potesse convincere i proprietari del giochino a mettere da parte le asprezze e a collaborare, almeno in tempo di crisi, per il bene comune.La giustizia sportiva e quella ordinaria scriveranno un risultato per ...

