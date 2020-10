«Juventus-Napoli? È stato già deciso: non si gioca» (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberto Speranza è stato laconico: «Juve-Napoli? È già deciso che non si giocherà». Il Ministro della Salute, in collegamento con Lucia Annunziata a Mezz’ora in più (su Rai 3), sembra anticipare la decisione che sarà presa in merito alla partita in programma questa sera all’Allianz Stadium. La comunicazione ufficiale, però, ancora non è arrivata. Il capo del dicastero, dunque, potrebbe fa riferimento anche al solo impedimento per i calciatori partenopei di raggiungere Torino dopo la triplice comunicazione da parte della Asl Napoli 1 e della Regione Campania. LEGGI ANCHE > Cosa dice la circolare del 2 ottobre della Lega di A sul rinvio delle partite per Covid Girando al Ministro una domanda della redazione di Mezz’ora in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberto Speranza èlaconico: «Juve-? È giàche non si giocherà». Il Ministro della Salute, in collegamento con Lucia Annunziata a Mezz’ora in più (su Rai 3), sembra anticipare la decisione che sarà presa in merito alla partita in programma questa sera all’Allianz Stadium. La comunicazione ufficiale, però, ancora non è arrivata. Il capo del dicastero, dunque, potrebbe fa riferimento anche al solo impedimento per i calciatori partenopei di raggiungere Torino dopo la triplice comunicazione da parte della Asl1 e della Regione Campania. LEGGI ANCHE > Cosa dice la circolare del 2 ottobre della Lega di A sul rinvio delle partite per Covid Girando al Ministro una domanda della redazione di Mezz’ora in ...

