Juventus-Napoli, è caos: la Lega e i bianconeri vogliono che si giochi, gli azzurri temono il 3-0 a tavolino (Di domenica 4 ottobre 2020) Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono positivi al Coronavirus, l'ASL vieta al Napoli di andare a Torino e la Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli resta in programma alle ore 20:45. Ignorato dunque l'isolamento fiduciario imposto ai calciatori azzurri. Come se non bastasse, la stessa Juventus ha annunciato con una nota ufficiale che è intenzionata a scendere in campo, nonostante la presenza di due positivi anche nel club bianconero, seppur non tra i calciatori. Per la "Vecchia Signora" è consentito ai soggetti negativi ai controlli "di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita".

