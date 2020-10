Juventus-Napoli, direttore Asl: “Non siamo intervenuti sulla trasferta, ma sull’isolamento fiduciario” (Di domenica 4 ottobre 2020) “E’ scattato il protocollo che, in materia giuridica, vede pregiudiziale la salute della collettività. Per questo sono scattati ieri i confinamenti, ovvero la quarantena per tutti i contatti del club Napoli positive al Covid, così abbiamo sempre fatto negli altri casi. Abbiamo riconfermato oggi al Napoli che i giocatori e lo staff tecnico sono in quarantena fiduciaria. Non abbiamo parlato di altro. Noi, per il resto, non interveniamo sulle possibili trasferte dei soggetti in quarantena. Abbiamo solo parlato dell’isolamento fiduciario. Abbiamo centinaia di contagi al giorno e dobbiamo garantire la salute della collettività. Per questo abbiamo attivato il contact tracing”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport di Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl di Napoli, sul ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “E’ scattato il protocollo che, in materia giuridica, vede pregiudiziale la salute della collettività. Per questo sono scattati ieri i confinamenti, ovvero la quarantena per tutti i contatti del clubpositive al Covid, così abbiamo sempre fatto negli altri casi. Abbiamo riconfermato oggi alche i giocatori e lo staff tecnico sono in quarantena fiduciaria. Non abbiamo parlato di altro. Noi, per il resto, non interveniamo sulle possibili trasferte dei soggetti in quarantena. Abbiamo solo parlato dell’isolamento fiduciario. Abbiamo centinaia di contagi al giorno e dobbiamo garantire la salute della collettività. Per questo abbiamo attivato il contact tracing”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport di Ciro Verdoliva,dell’Asl di, sul ...

