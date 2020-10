Juventus Napoli, continua il caos: Pirlo dirama l’elenco dei convocati (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli – continua il caos a poche ore da quello che dovrebbe essere il big match di oggi. Juventus Napoli dovrebbe andare in scena questa sera, ma la situazione è critica. Il Napoli continua la sua crociata contro la Lega e non è ancora partito per Torino, non vuole giocare. Mentre la Juventus tira dritto, questa mattina rifinitura in vista del match con tanto di foto sui social con scritto “MatchDay”. Ma non finisce qui. Juventus Napoli, i convocati di Pirlo Pirlo ha le idee chiare. La Juventus sarà regolarmente in campo questa sera, a meno che la Lega non blocchi tutto, perciò il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020)ila poche ore da quello che dovrebbe essere il big match di oggi.dovrebbe andare in scena questa sera, ma la situazione è critica. Illa sua crociata contro la Lega e non è ancora partito per Torino, non vuole giocare. Mentre latira dritto, questa mattina rifinitura in vista del match con tanto di foto sui social con scritto “MatchDay”. Ma non finisce qui., idiha le idee chiare. Lasarà regolarmente in campo questa sera, a meno che la Lega non blocchi tutto, perciò il ...

