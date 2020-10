Juventus-Napoli, comunicato ufficiale della Lega: si gioca (Di domenica 4 ottobre 2020) Si gioca. Sarebbe questa la decisione definitiva della Lega Serie A in merito alla polveriera diplomatica scoppiata ieri tra Juventus e Napoli. Una decisione che molto probabilmente potrebbe sfociare in un secco 3-0 a tavolino a favore della formazione di Pirlo. In attesa di una risposta da parte della Vecchia Signora e, soprattutto, dei partenopei, ecco il comunicato ufficiale rilasciato in merito a questa particolare situazione: “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Si. Sarebbe questa la decisione definitivaSerie A in merito alla polveriera diplomatica scoppiata ieri tra. Una decisione che molto probabilmente potrebbe sfociare in un secco 3-0 a tavolino a favoreformazione di Pirlo. In attesa di una risposta da parteVecchia Signora e, soprattutto, dei partenopei, ecco ilrilasciato in merito a questa particolare situazione: “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio laSerie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutelasalute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, ...

