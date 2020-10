Juventus-Napoli, avvocato Grassani: “Asl e Regione impediscono ai giocatori abbandono domicili” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Ci sono più comunicazioni di Asl e Regione in una stessa direzione, ovvero di impedire ai giocatori di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali”. Queste le parole dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani alla Gazzetta dello Sport in un’intervista in cui ribadisce come gli azzurri siano impossibilitati ad abbandonare i propri domicili per partire alla volta di Torino e sfidare la Juventus. Non ci sarebbe, secondo il legale dei partenopei, la possibilità di scelta da parte del club. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Ci sono più comunicazioni di Asl ein una stessa direzione, ovvero di impedire aidi abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali”. Queste le parole dell’delMattiaalla Gazzetta dello Sport in un’intervista in cui ribadisce come gli azzurri siano impossibilitati ad abbandonare i propri domicili per partire alla volta di Torino e sfidare la. Non ci sarebbe, secondo il legale dei partenopei, la possibilità di scelta da parte del club.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - mirkosibilio : RT @napolista: Il Giornale: “due positivi nel Potenza, la Asl ha vietato alla squadra di volare a Palermo per giocare” Caso analogo a quel… - guadavitt : @tancredipalmeri ANSA ++++La Prof. Stefania Spina, con il Rettore dell'Università di Perugia,l'avvocato Turco e il… -