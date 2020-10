Juventus-Napoli a rischio rinvio, la furia di Cruciani: “Ridicoli, allora bloccate…” (Di domenica 4 ottobre 2020) La Serie A è nel caos totale. Un caos generato dal possibile rinvio di Juventus-Napoli, partita che avrebbe chiuso il programma della terza giornata di campionato, in attesa che venga recuperata Genoa-Torino. Dopo la positività al Covid-19 riscontrata in Zielinski e successivamente in Elmas, la società partenopea avrebbe deciso di non partire alla volta dell’Allianz Stadium, facendo valere la tesi relativa ad un rischio epidemiologico dovuto al contatto tra tesserati positivi al virus. Una situazione che ha colto impreparata la Lega di Serie A, che comunque al momento non starebbe valutando l’ipotesi rinvio. Intanto, anche la Juventus ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che questa sera alle 20:45 la squadra di Andrea Pirlo sarà ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) La Serie A è nel caos totale. Un caos generato dal possibiledi, partita che avrebbe chiuso il programma della terza giornata di campionato, in attesa che venga recuperata Genoa-Torino. Dopo la positività al Covid-19 riscontrata in Zielinski e successivamente in Elmas, la società partenopea avrebbe deciso di non partire alla volta dell’Allianz Stadium, facendo valere la tesi relativa ad unepidemiologico dovuto al contatto tra tesserati positivi al virus. Una situazione che ha colto impreparata la Lega di Serie A, che comunque al momento non starebbe valutando l’ipotesi. Intanto, anche laha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che questa sera alle 20:45 la squadra di Andrea Pirlo sarà ...

