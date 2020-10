Juventus-Napoli (4 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Il Napoli non è partito per Torino, non si giocherà (Di domenica 4 ottobre 2020) La gara Juventus-Napoli è da considerarsi rinviata dopo che la Asl 1 del capoluogo campano ha bloccato la partenza della squadra, che è stata posta in quarantena fiduciaria, a causa della positività di Zielinski, Elmas e un membro dello staff. La Lega ha specificato che dal suo punto di vista la partita si giocherà regolarmente … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 ottobre 2020) La garaè da considerarsi rinviata dopo che la Asl 1 del capoluogo campano ha bloccato la partenza della squadra, che è stata posta in quarantena fiduciaria, a causa della positività di Zielinski, Elmas e un membro dello staff. La Lega ha specificato che dal suo punto di vista la partita si giocherà regolarmente … InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - Bobby79101337 : Non c'è stata nessuna reazione della Juventus ,la Juventus è obbligata a presentarsi al campo perché la partita non… - Onestidal2007 : @CorSport Non credo proprio il regolamento parla chiaro... E lo hanno eseguito alla perfezione il #Milan, il #Genoa… -