Juventus Napoli, 3-0 a tavolino? Gli azzurri rischiano la penalizzazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus Napoli – A poche ora dal fischio d'inizio del big match di questa sera, non ci sono ancora certezze sullo svolgimento della gara. La squadra di Gattuso non è ancora partita alla volta di Torino nonostante il comunicato di ieri sera della Lega dove annunciava il normale svolgimento della partita. La Juventus dal canto suo ha annunciato che scenderà regolarmente in campo, ciò potrebbe comportare la vittoria a tavolino dei bianconeri, in quanto hanno rispettato tutti i protocolli. Situazione che prende pieghe diverse ad ogni ora. Juventus Napoli, la situazione La Juventus ha rispettato il protocollo FIGC e Lega (firmato anche dal CTS e dal Ministero della Salute), mentre il Napoli spera che l'ASL possa ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - forzagranata1 : RT @tancredipalmeri: C’è un solo scenario che fa rinviare Juventus-Napoli e non assegna il 3-0 a tavolino e non prevede l’intervento del Gi… - drughimirko : @eddymanenti @mike_fusco Ascolta sono molto calmo rispetto a ieri sera il Napoli a provato a fare la sua sceneggiat… -