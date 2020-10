Juventus-Napoli 0 Torino, stasera la partita che non c'è. Pessima pagina per la storia del calcio italiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Pirlo e Gattuso, ccompagni di squadra. Nel Milsn e nella nazionale. Nel Milan cge fece la storia battendo la Juventus nella finale di coppa dei campioni. stasera Pirlo rappresenta quella Juventus. è contrapposto a Gattuso. Ecco, questo sarebbe stato il racconto per la presentazione di una partita normale. Ma il racconto vero, stasera, è quello di una cosa che passerà a sua volta allabstoria, in negativo. Perché non si gioca e ciò a causa del fatto che il Napoli non può essere a Torino, per disposizione dell’Asl partenopea. Fare la trasferta avrebbe voluto dire violare la legge. Ma la Juventus e la lega di serie A fanno riferimento ad altri ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Pirlo e Gattuso, ccompagni di squadra. Nel Milsn e nella nazionale. Nel Milan cge fece labattendo lanella finale di coppa dei campioni.Pirlo rappresenta quella; contrapposto a Gattuso. Ecco, questo sarebbe stato il racconto per la presentazione di unanormale. Ma il racconto vero,; quello di una cosa che passerà a sua volta allab, in negativo. Perché non si gioca e ciò a causa del fatto che ilnon può essere a, per disposizione dell’Asl partenopea. Fare la trasferta avrebbe voluto dire violare la legge. Ma lae la lega di serie A fanno riferimento ad altri ...

