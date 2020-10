Juventus, Dybala titolare: riformata la coppia con Cristiano Ronaldo (Di domenica 4 ottobre 2020) Paulo Dybala sarebbe stato titolare in Juventus-Napoli: il numero 10 al fianco di Cristiano Ronaldo nell’attacco di Pirlo Paulo Dybala sarebbe stato in campo, qualora Juventus-Napoli si fosse giocata. Andrea Pirlo, infatti, ha inserito il numero 10 al fianco di Cristiano Ronaldo nel 3-2-5 oramai marchio di fabbrica. LEGGI ANCHE – Juventus-Napoli: tutti gli aggiornamenti Il modulo di Pirlo accoglie dunque un giocatore di classe sopraffina. Dybala avrebbe fatto il suo esordio stagionale, dunque, stasera contro il Napoli nella gara che non verrà disputata questa sera all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Paulosarebbe statoin-Napoli: il numero 10 al fianco dinell’attacco di Pirlo Paulosarebbe stato in campo, qualora-Napoli si fosse giocata. Andrea Pirlo, infatti, ha inserito il numero 10 al fianco dinel 3-2-5 oramai marchio di fabbrica. LEGGI ANCHE –-Napoli: tutti gli aggiornamenti Il modulo di Pirlo accoglie dunque un giocatore di classe sopraffina.avrebbe fatto il suo esordio stagionale, dunque, stasera contro il Napoli nella gara che non verrà disputata questa sera all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : #JuveNapoli, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Kulusevski/Dybala e Ronaldo in avanti con alle spall… - tancredipalmeri : “Io non capisco”, ep. 512. Io non capisco perché se la Juventus vince post-lockdown partite inserendo dalla panchi… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + È quasi fatta per Chiesa alla Juventus. Lunedì visite mediche,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - JUVENTUS-NAPOLI - I bianconeri all'Allianz Stadium: la formazione ufficiale: Dybala avrebbe giocato titolare.… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-NAPOLI - I bianconeri all'Allianz Stadium: la formazione ufficiale: Dybala avrebbe giocato tito… -