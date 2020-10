Juventus, Douglas Costa vicino al ritorno al Bayern Monaco (Di domenica 4 ottobre 2020) Douglas Costa lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. L’attaccante brasiliano è vicinissimo al Bayern Monaco con la formula del prestito secco Ad un giorno dalla chiusura del mercato, la Juventus è al lavoro per definire gli ultimi acquisti e le ultime cessioni. In uscita, oltre a De Sciglio, c’è anche Douglas Costa, ormai fuori dai piani di Pirlo, soprattutto per i suoi numerosi infortuni. In queste ore i bianconeri stanno definendo la cessione in prestito del brasiliano, vicinissimo a fare ritorno in Germania, al Bayern Monaco, con cui ha già giocato dal 20015 al 2017, totalizzando 77 presenze e 14 reti, vincendo due campionati, una ... Leggi su zon (Di domenica 4 ottobre 2020)lascerà lain questa sessione di mercato. L’attaccante brasiliano è vicinissimo alcon la formula del prestito secco Ad un giorno dalla chiusura del mercato, laè al lavoro per definire gli ultimi acquisti e le ultime cessioni. In uscita, oltre a De Sciglio, c’è anche, ormai fuori dai piani di Pirlo, soprattutto per i suoi numerosi infortuni. In queste ore i bianconeri stanno definendo la cessione in prestito del brasiliano, vicinissimo a farein Germania, al, con cui ha già giocato dal 20015 al 2017, totalizzando 77 presenze e 14 reti, vincendo due campionati, una ...

